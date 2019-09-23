В центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю.

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной среднесуточная температура составит всего 6–7 градусов. Это ниже климатической нормы и характерно для октября.Так, в понедельник в центральных областях столбики термометров покажут от +6 до +13 градусов. Ночью 24 и 25 сентября ночью ожидаются заморозки до –3.На севере Центрального округа возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. До конца недели погода существенно не изменится.Значительное похолодание, дожди с мокрым снегом возможны в понедельник в Татарстане. При этом ветер усилится до 16–21 м/с.Заморозки придут и в южные районы. В Карачаево-Черкесии, Ростовской и Волгоградской областях ночью до –3 градусов. Дожди и сильные ветра до 23 м/с ожидаются в Приморье и Магаданской области.В Москве и области неделя начнется с облачной погоды, небольших осадков и 9 градусов тепла. Ветер северо-западный, с порывами 12–17 м/с. Ночью столбики термометров покажут –1 градус. В течение недели воздух выше 11 градусов не прогреется.Теплее станет только к следующим выходным. Однако среднесуточные значения будут ниже нормы на 4–5 градусов.