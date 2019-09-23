Участниками профилактических проверок стали юные инспекторы дорожного движения и родительский патруль Великодворской школы.

Участниками профилактических проверок стали юные инспекторы дорожного движения и родительский патруль Великодворской школы. В ходе акции сотрудники ГИБДД останавливали проезжающие в зоне пешеходных переходов автомобили и напоминали водителям об ответственности за нарушение правил ПДД и что безопасность детей во многом зависит от взрослых. Дети-пешеходы также не остались без внимания. Им сотрудники ГИБДД объяснили как правильно и безопасно переходить проезжую часть.