Участниками профилактических проверок стали юные инспекторы дорожного движения и родительский патруль Великодворской школы.
<a href="https://33live.ru/novosti/23-09-2019-v-gus-xrustalnom-gosavtoinspektory-proveli-akciyu-voditel-bud-vnimatelen-na-doroge-deti.html" target="_blank">В Гусь-Хрустальном госавтоинспекторы провели акцию Водитель, будь внимателен. На дороге - дети</a> - Участниками профилактических проверок стали юные инспекторы дорожного движения и родительский патруль Великодворской школы.
[url=https://33live.ru/novosti/23-09-2019-v-gus-xrustalnom-gosavtoinspektory-proveli-akciyu-voditel-bud-vnimatelen-na-doroge-deti.html]В Гусь-Хрустальном госавтоинспекторы провели акцию Водитель, будь внимателен. На дороге - дети[/url] - Участниками профилактических проверок стали юные инспекторы дорожного движения и родительский патруль Великодворской школы.