На момент задержания у 39-летнего местного жителя было обнаружено 2 свертка с героином массой 2 грамма.

На момент задержания у 39-летнего местного жителя было обнаружено 2 свертка с героином массой 2 грамма.За задержанным числится еще один случай незаконного хранения синтетического наркотика массой 0,4 грамма. В ходе следствия также была обнаружена его причастность к хищению имущества из двух супермаркетов Гусь-ХрустальногоВсе материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд, сообщает УМВД Владимирской области