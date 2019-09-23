Злоумышленники изготавливали поддельные медицинские документы якобы для дальнейшего трудоустройства граждан, не имея реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства...

«Симоновский районный суд г. Москвы признал виновным мужчину, совершившего 16 эпизодов мошенничества», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В 2016 году сотрудниками столичной полиции была установлена организованная группа, участники которой, действуя от имени вымышленных организаций, предлагали потерпевшим различные несуществующие вакансии. Злоумышленники изготавливали поддельные медицинские документы якобы для дальнейшего трудоустройства граждан, не имея реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства. За свои услуги сообщники получали денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила свыше 100 тысяч рублей.СЧ УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», которое в последующем было передано в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве.В декабре 2018 года 23 фигуранта по данному уголовному делу Симоновским районным судом г. Москвы были признаны виновными в совершении 70 эпизодов мошенничества, им назначено наказание в виде лишения свободы от 2 до 4 лет условно.Один из участников группы от правоохранительных органов скрылся, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.В сентябре 2017 года злоумышленника задержали, ему предъявили обвинение в совершении 16 преступлений. В июне 2019 года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было передано в суд.В настоящее время Симоновский районный суд г. Москвы признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53