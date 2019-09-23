Пострадали водитель и фельдшер «скорой»

Пострадали водитель и фельдшер «скорой»В Петушинском районе в деревне Старые Петушки старое дерево рухнуло на автомобиль скорой помощи во время движения. В УМВД по Владимирской области уточняют, что инцидент произошел днем 22 сентября. «Скорая» ехала на вызов и в это время машину придавило деревом.От удара у автомобиля разбилось лобовое стекло, дерево покорежило крышу.Пострадали и водитель, и фельдшер «скорой», их отправили на амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка.