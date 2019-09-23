Фрегат Адмирал Макаров сегодня утром торжественно проводили из Севастополя в дальний морской поход. На его борту находится командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, который намерен провести ряд деловых встреч в Греции.

Фрегат "Адмирал Макаров" сегодня утром торжественно проводили из Севастополя в дальний морской поход. На его борту находится командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, который намерен провести ряд деловых встреч в Греции.Как сообщает "Вести Севастополь", в Грецию также будет доставлена главная икона ВМФ с ликом Андрея Первозванного (в Севастополь ее привезли с Балтийского флота). Фрегат зайдет в порты островов Корфу и Видо, где организован общественный форум "Русская неделя на Ионических островах".Из Греции "Адмирал Макаров" намерен доплыть до Сирии в город в Тартус, там базируется средиземноморская группировка кораблей ВМФ России. Туда же будет доставлена и икона Святого апостола Андрея Первозванного.