23.09.2019

2019-09-23 18:00:52

В столице возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника полиции

В районе бульвара Матроса Железняка сотрудниками ОР ППСП ОМВД России по району Коптево г. Москвы была замечена гражданка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина вела себя неадекватно, на замечания сотрудников полиции не реагировала, при задержании оказала сопротивление, в частности, нанесла несколько ударов руками в грудь, причинив тем самым ему телесные повреждения.

Следователем Коптевского МРСО СУ по САО ГСУ СК РФ по г. Москве в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».



