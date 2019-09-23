В туристический комплекс арт-отель "Николаевский Посад" приехали спортсмены, которые буквально сделали себя сами.

В туристический комплекс арт-отель "Николаевский Посад" приехали спортсмены, которые буквально сделали себя сами.Фото с лучшими. После победного выступления спортсмены спускаются в зал, где демонстрируют мышечный рельеф непосредственно зрителям. Соревнования по бодибилдингу - это всегда эффектно. Однако, рассказывает обладатель кубка Антон Галушко, за красивыми стойками годы упорнейшего труда в "качалке". Сам Антон регулярно ходит в тренажерный зал ужепочти 20 лет. Правильное питание и уходовые процедуры за телом, говорит спортсмен, давно стали образом жизни.Антон Галушко, спортсмен (Московская область): "Если взять представителей из других стран, там регулярно делаются различные процедуры, массажи, криокамеры. У нас, к сожалению, пока не такой уровень, нам приходится работать, зарабатывать."Оценивают эту работу строго. Здесь важна даже длина конечностей, рассказывают в судейской коллегии. Кроме того, не рекомендуются объемные прически - может потеряться ширина плеч.Роман Дудушкин, мастер спорта международного класса по бодибилдингу, судья всероссийской категории: "Если это бодибилдер, качок, если хотите, то, конечно же, мы должны оценить его пропорции, соотношение длины верха и низа тела, при этом у него должны быть широкие плечи, желательно, узкая талия, наличие мышечной массы и глубокого рельефа, мышцы должны быть сухие."Немного иные критерии оценки у женщин. При выраженном рельефе должна сохраниться изящность. При этом, конкуренция в женском бодибилдинге только растет. В этом году принять участие в открытом чемпионате Владимирской области приехали спортсмены не только из ближайших регионов. Заявлены представители Республики Беларусь и Казахстана. Всего - около ста бодибилдеров. Чемпионат стараются проводить в разных районах области, рассказывают в региональной федерации бодибилдинга. В этом году выбор пал на Суздаль, площадку предоставил туристический комплекс Арт-отель "Николаевский Посад".Алексей Родионов, президент Федерации бодибилдинга и фитнеса Владимирской области: "Мне нравится площадка в ДК "Молодежи", конечно. И она уже для нас ближе стала. Но! Это уже немного другой уровень. Поэтому мы надеемся, что с администрацией "Николаевского Посада" на перспективу у нас будет договоренность и в следующий раз провести чемпионат."Областной чемпионат традиционно сформирует сборную региона. Лучшие отправятся на Всероссийские соревнования уже в середине октября в Пермь.Кристина Иванова, Вести-Владимир