Жители Воронежа выложили в соцсети фотографии одного из местных домов, который не подчиняется российским законам.

На доме висит табличка, на которой значится, что в нем располагается государственная регистрационная палата Воронежской области РСФСР. Дом находится в юрисдикции СССР, поэтому законы Российской Федерации не имеют в нем юридической силы.Фото: ї vk.com/cityvrnПользователи по-разному отнеслись в фотографиям. Кто-то оценил задумку, кто-то усомнился в душевном здоровье автора табличек, а кто-то саркастически отметил, что "законы РФ не действуют на территории РФ уже давно".