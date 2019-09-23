Роскачество провело масштабную проверку детского питания и обнаружило пестициды в восьми из 24-х торговых марок. Несмотря на малую концентрацию посторонних веществ, употреблять детям товары таких производителей врачи не рекомендуют.

Пестициды в детском питании — таковы первые итоги масштабной проверки Роскачества. Специалисты тестируют яблочное пюре трех десятков популярных брендов. Впереди — экзамен на красители и примеси.Практически на каждой упаковке — надпись: "Стопроцентно натуральный продукт". И много значков, которые ничего не означают.Стеллажи пестрят разнообразием торговых марок. Здесь все для того, чтобы привлечь внимание покупателя. Даже значок "органика" в некоторых случаях — не больше, чем маркетинговый ход.Разрешение на такую маркировку для детского пюре Роскачество пока не выдает, поэтому нет и гарантии что продукт на сто процентов экологичен.Что еще, кроме натуральных яблок, скрывается за яркой упаковкой — выясняют в специальных лабораториях.Представитель пресс-службы Роскачества Яна Ширяева поясняет, что специалисты ведомства проверяют детское пюре 24-х торговых марок на целый спектр искусственных Е-красителей, а также продукты на наличие посторонних примесей.Обнаружить посторонние вещества получается с точностью до сотых миллиграмма. Образцы помещают в специальный аппарат, затем информация поступает на компьютер. Кривая в графике означает, что результат на пестициды положительный."Данные пестициды являются акарицидными и фунгицидными препаратами и применялись, скорее всего, при выращивании хранении или транспортировке сырья, из которого было произведено пюре", — поясняет начальник отдела приема проб и выдачи документов по результатам исследований Центра оценки качества Ольга Шнитцер.Следы пестицидов нашли в восьми из 24-х торговых марок. Несмотря на малую концентрацию посторонних веществ, употреблять детям товары таких производителей врачи не рекомендуют.Семейный врач Алена Глушакова говорит, что пагубное действие токсических химических пестицидов имеет накопительный эффект и может вызывать такие состояния и заболевания, как нарушение внимания (дефицит внимания), синдром гиперактивности, проблемы с поведением и обучением.Результаты проверки с указанием производителей в ноябре можно будет посмотреть на сайте Роскачества, а уже в следующем году выбрать безопасный продукт потребители смогут сразу в магазине.Производитель, который пройдет сертификацию, получит право разместить на упаковке настоящую маркировку "Органик". Значок единого образца укажет на экологически чистый продукт.