Фигурант угнал автомобиль, планируя кататься, но попал в кювет.

16 сентября текущего года в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 30-летний житель одного из районных сел, сообщивший о пропаже принадлежащего ему автомобиля «ВАЗ-11183».Прибывшим по указанному адресу сотрудникам полиции потерпевший пояснил, что авто припарковал у дома, а спустя несколько часов на прежнем месте не обнаружил.Сведения о машине были переданы всем наружным постам. Уже через несколько часов сотрудники ОГИБДД обнаружили похищенный автомобиль в кювете. В этот же день был задержан подозреваемый, 20-летний местный житель.В угоне молодой человек сознался, пояснив свои действия состоянием алкогольного опьянения.Дознавателями ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством).