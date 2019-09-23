Эксперты в области вооружений изучают данные систем GPS, найденных среди обломков беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет после атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября. Их цель - поиск данных, позволивших бы установить точку пуска и траекторию полета беспилотников и ракет с тем, чтобы связать атаку с Ираном.

Эксперты в области вооружений изучают данные систем GPS, найденных среди обломков беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет после атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября. Их цель — поиск данных, позволивших бы установить точку пуска и траекторию полета беспилотников и ракет с тем, чтобы связать атаку с Ираном.По сообщению The Wall Street Journal, в исследовании обломков участвуют инспекторы со всего мира, в том числе из США, Франции и ООН. Помимо изучения данных GPS специалисты пытаются установить происхождение беспилотников и ракет по их серийным номерам.США и Саудовская Аравия хотят получить неопровержимые доказательства причастности Ирана к атакам — пока, пишет WSJ, в их распоряжении имеются лишь косвенные свидетельства. По словам представителей обеих стран, беспилотники и крылатые ракеты предположительно имеют иранское происхождение, а на одной из военных баз на юго-западе Ирана, по словам американцев, незадолго до атаки была зафиксирована подозрительная активность.По словам саудитов, взявшие на себя ответственность за атаку на их нефтяную инфраструктуру повстанцы-хуситы никогда прежде не использовали подобных беспилотников. Также, пишет издание со ссылкой на двух саудовских должностных лиц, лидеры хуситов в частном порядке говорили представителям Саудовской Аравии, что атаки на нефтяные объекты королевства — не их рук дело.Исследование обломков с места атаки может занять несколько недель, после чего представители Саудовской Аравии и США надеются публично представить обнаруженные доказательства.На пресс-конференции в Эр-Рияде 18 сентября официальный представитель саудовского Минобороны Турки аль-Малики представил фрагменты дронов и крылатых ракет, подтверждающих, по его словам, версию о причастности Ирана. Как заявил аль-Малики, для атаки на саудовские нефтяные объекты было использовано 18 беспилотных летательных аппаратов типа Delta Wing с усовершенствованной системой позиционирования и семь высокоточных крылатых ракет Ya Ali.Атака беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии 14 сентября привела к серьезному сокращению поставок нефти на мировой рынок. После этого госсекретарь США Майк Помпео в ответ на вопрос, почему развернутые в Саудовской Аравии американские системы Patriot оказались бессильны перед дронами, заявил: системы ПВО по всему миру всегда работают с переменным успехом, и даже некоторые лучшие в мире образцы не всегда останавливают угрозу.