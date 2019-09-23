В Испании велосипедисты голыми руками вытащили из ямы с водой крупного оленя, который попал в смертельную ловушку. Один из свидетелей снял операцию по вызволению на видео.

В Испании велосипедисты голыми руками вытащили из ямы с водой крупного оленя, который попал в смертельную ловушку. Один из свидетелей снял операцию по вызволению на видео.Попавшее в заполненный водой котлован животное участники клуба Huescar 1925 обнаружили 20 сентября неподалеку от городка Уэска. Парнокопытное металось по шею в мутной воде, но выбраться на берег у него не получалось, более того, с каждым прыжком сил оставалось все меньше.Владельцы двухколесных транспортных средств сначала растерялись, за затем схватили просившего о помощи оленя за рога и ценой невероятных усилий вытащили на берег. Животное не стало миндальничать, а сразу бросилось наутек в близлежащий лес.