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<a href="https://33live.ru/novosti/23-09-2019-verdikt-vrachej-ob-anastasii-zavorotnyuk-opuxol-neoperabelna.html" target="_blank">Вердикт врачей об Анастасии Заворотнюк: Опухоль неоперабельна</a> - Новости о состоянии Анастасии Заворотнюк не оптимистичны. По некоторым данным, врачи сделали вывод, что опухоль звезды сериала Моя прекрасная няня не поддается хирургическому вмешательству.