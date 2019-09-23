В центральном матче 10 тура российской премьер-лиги ЦСКА принимал в Москве Краснодар. Армейцы победили 3:2 и вышли на второе место в чемпионате.

В центральном матче 10 тура российской премьер-лиги ЦСКА принимал в Москве "Краснодар". Армейцы победили 3:2 и вышли на второе место в чемпионате.ЦСКА выиграл первый тайм с результатом 3:0 благодаря дублю Николы Влашича и голу Федора Чалова. Но во втором тайме шведский легионер гостей Маркус Берг забил два мяча. Армейцы не без труда удержали победный счет 3:2.Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил после игры, что его команда провела два разных тайма. "Это в силу молодости. Всегда сложно выпускать на игру молодых футболистов, к тому же силы начали покидать. И мы, и "Краснодар" достаточно много отдали сил в еврокубках. Однако у соперника более опытная команда. Краснодарцы лучше держали мяч во втором тайм, мы же глубоко сели, что с "Краснодаром" делать нельзя", — приводит слова Гончаренко ТАСС.