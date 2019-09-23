Я собираюсь потушить эту сигарету, - решительный ресторатор из Юты пустил в ход огнетушитель, распылив часть его содержимого в лицо бездомному, отказавшемуся перестать курить около столиков его заведения.

В минувшую пятницу, 20 сентября, владелец ресторана в городе Солт-Лейк-Сити, расположенном в американском штате Юта, избрал радикальный способ борьбы с курением.Мужчина несколько раз попросил бездомного, обосновавшегося в непосредственной близости от столиков его заведения, не курить, так как это мешает гостям. Позже владелец сообщил, что делал так уже многие десятки раз, и обычно его просьбы находили отклик и понимание.На этот раз оппонент категорически отказался расставаться с сигаретой или отходить в сторону, невзирая на решительный настрой ресторатора, сходившего за огнетушителем."Вы действительно собираетесь использовать огнетушитель?", — поинтересовалась женщина, снимавшая происходящее на камеру своего смартфона."Я собираюсь потушить эту сигарету", — ответил решительный владелец ресторана и тут же осуществил задуманное, распылив часть содержимого огнетушителя в лицо бездомному.Как сообщают местные СМИ, пострадавший уже заявил о том, что после инцидента он стал испытывать головные боли и у него появилась одышка. Не исключено, что ресторатора может ожидать судебный.Сам "огнеборец" уже признал, что погорячился и несколько перегнул палку.Расследованием обстоятельств конфликта занимается полиция.