По прогнозам синоптиков, низкие температуры - днем 4-5 градусов тепла, ночью до -2, продержатся, как минимум до среды.

Пользователи соцсетей выкладывают видео первого этой осенью снегопада.В Петушинском районе ветер повалил на машину скорой помощи дерево. По прогнозам синоптиков, низкие температуры - днем 4-5 градусов тепла, ночью до -2, продержатся, как минимум до среды. В областном центре с сегодняшнего дня коммунальщики начали подавать тепло в жилые дома. Сегодня же отопление появится в микрорайонах Энергетик, Коммунар и Заклязьменский. В администрации города призывают людей быть осторожными с электронагревательными приборами. Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города - 53-11-48