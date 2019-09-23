"По всей России водят хороводы" - во Владимире завершился всероссийский фестиваль русского народного танца на приз Татьяны Устиновой, народной артистки СССР.

"По всей России водят хороводы" - во Владимире завершился всероссийский фестиваль русского народного танца на приз Татьяны Устиновой, народной артистки СССР.Этот танец "Хлопушка" репетируют перед выступлением танцоры из Симферополя. Они показывают морской номер. А танцоры из ярославского коллектива "Чайка" показывают русский народный номер в лучших традициях.Борис Муравьев, участник заслуженного ансамбля народного танца "Чайка", г.Ярославль: "Соперники тоже очень сильные. Есть с кем соревноваться. Нам очень нравится, город очень красивый. Мы ходили гуляли, ворота смотрели. Везде нам очень понравилось.""По всей России водят хороводы" - строка из стихотворения Андрея Дементьева, посвященного народной артистке СССР, лауреату Государственной премии СССР Татьяне Алексеевне Устиновой - она бывала на фестивале во Владимире в первые годы. Традиции выдающегося педагога сегодня поддерживает ее дочь - балерина, профессор Московского института культуры Лидия Устинова. Именно она вручала гран-при фестиваля.Лидия Устинова, балерина, профессор Московского института культуры, дочь Татьяны Устиновой: "Жюри в этот раз было очень мудрое, очень грамотное."Гран-при Татьяны Устиновой достался владимирскому коллективу "Росинка". Танцоры - лауреаты всероссийских и международных конкурсов, и у всех в копилке - сотня выступлений.Елизавета Лесная танцует с трех лет, а сейчас учится на третьем курсе в колледже культуры и искусства.Елизавета Лесная, танцор ансамбля "Росинка", г. Владимир: "Получаешь много положительных эмоций, смотришь на других - какие у них репертуары, как они танцуют. На самом деле, здесь все очень большие молодцы. У всех есть, чему поучиться. Кто-то делает что-то лучше."Песни и танцы со всей страны - из Костромы, Ярославля, Смоленска, Симферополя, Москвы и Владимира. И все они прославляют красоту русской культуры, русского народного танца.Александр Лебедев, руководитель коллектива "Владимирские рожечники", г.Владимир: "Здесь собираются одни из самых лучших танцоров. И самое главное, что здесь такой дух, действительно народного творчества. Я думаю, что это самое важное, что можно сделать в наше время."Фестиваль задуман как день памяти Татьяны Устиновой. И, сквозь года, звучат строки, ставшие заглавными."Она не знает, что промчатся годы -И к ней придут и слава и почет.По всей России водят хороводы.И в центре их та девушка плывет."Анастасия Сахарова, Максим Котов. Вести-Владимир.