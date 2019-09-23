Кто лучше знает русский? в центре одаренных детей Платформа 33 подводят итоги международной олимпиады по русскому языку "Россия и Беларусь : историческая и духовная общность".

Кто лучше знает русский? в центре одаренных детей Платформа 33 подводят итоги международной олимпиады по русскому языку "Россия и Беларусь : историческая и духовная общность".Причем, инициатор ее проведения - союзное государство. Задания этой олимпиады отличаются от традиционных, они не такие строгие, как ЕГЭ, а более творческие. В олимпиаде принимали участие старшеклассники - знатоки русского языка и литературы со всей области. Из шести победителей этого этапа будет образована команда, которая поедет в Белоруссию, что немаловажно, за счет принимающей стороны.Ольга Морозова, руководитель центра поддержки одаренных детей "Платформа33": "Здесь, например, нужно выбрать из ряда произведений выбрать то, которое близко, и написать творческий отзыв.....состязания командные."