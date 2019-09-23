Разбитую машину они бросили и убежали

Разбитую машину они бросили и убежалиРегиональный СледКом возбудил уголовное дело в отношении 15 и 16-летнего подростков и их 19-летнего друга. Их подозревают в угоне.Летом 2019 года в ночное время подростки с приятелем распивали спиртное в общественном месте. Решив продолжить свой «отдых», они решили найти денег или ценные вещи, для чего отправились по улицам с намерением забраться в чужую машину. После неудачных попыток на улице Доватора они обнаружили автомобиль «ВАЗ-2110», в нетрезвом состоянии сели в транспортное средство, начали кататься по городу и совершили аварию, врезавшись в дерево. Разбитую машину они бросили и убежали.По данным следствия, подростки, воспитывающиеся в неблагополучных семьях, состоят на различных учетах, уже привлекались к административной и уголовной ответственности. Оба школьника с малолетнего возраста наблюдаются у нарколога.