За это время в нём приняли участие более 14 тысяч учащихся и педагогов.

За это время в нём приняли участие более 14 тысяч учащихся и педагогов.Цель месячника безопасности - восстановить после летних каникул навыки безопасного поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций. Сотрудники управления гражданской защиты, спасатели и полицейские провели свыше 2000 открытых уроков по основам безопасности, практических тренировок, эвакуаций, а также конкурсов и викторин. В образовательных учреждениях разместили информационные стенды а детям раздали памятки.