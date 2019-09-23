Покатались по городу, разбили машину и скрылись

30 июля этого года 15-ти и 16-ти летние подростки и их 19-ти летний приятель "отдыхали", распивая спиртные напитки в общественном месте. На продолжение отдыха денег не хватило. Подростки решили вскрыть какой-нибудь автомобиль. После нескольких неудачных попыток, им удалось угнать ВАЗ-2110, припаркованный на ул. Доватора. Уехали недалеко. Врезались в дерево, бросили разбитую машину и скрылись с места преступления. Теперь в отношении малолетних преступников и их сотоварища возбуждено уголовное дело, сообщает Следком Владимирской области.К слову, подростки воспитывались в неблагополучных семьях и уже состояли на учете. Школьники с малолетнего возраста наблюдались в наркологическом диспансере.