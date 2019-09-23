В соревнованиях заявились участвовать восемьдесят команд, но дождя и ветра испугались больше половины.

Осенний турнир по стритболу - несмотря на погоду, состоялся на парковке гипермаркета "Глобус".В соревнованиях заявились участвовать восемьдесят команд, но дождя и ветра испугались больше половины.Это команды из Иваново, Костромы, Вологды и Московской области. Участвовали и девушки, и юноши 13-17 лет. И спортсмены постарше. Летние турниры номинированы на премию «Лучшее спортивное событие» центрального федерального округа. Оно проводится при поддержке Ростуризма и регионального отделения "Единой России". По словам организаторов, турнир по стритболу состоится еще зимой. А уличный баскетбол на снегу стоит увидеть обязательно.