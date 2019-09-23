Подростка обнаружили у берега пруда, в воде, без признаков жизни.

21 сентября подросток общался с друзьями из соседнего населенного пункта, перед возвращением домой пошел прогуляться. Но до дома не дошел. Утром, 22 сентября мама мальчика стала его разыскивать, к поискам подключились друзья. Подростка обнаружили у берега пруда, в воде, без признаков жизни.По предварительным версии следствия, в темное время суток подросток, вероятнее всего, забрел на местность, где расположен лес и пруд с болотистой прибрежной полосой и не смог самостоятельно выбраться на устойчивое место.По факту смерти несовершеннолетнего проводится доследственная проверка, сообщает следственный комитет области