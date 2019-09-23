Анастасия Волочкова прокомментировала информацию о жутком недуге актрисы Анастасии Заворотнюк. Скандально известная балерина назвала возможную причину болезни актрисы.

Анастасия Волочкова прокомментировала информацию о жутком недуге актрисы Анастасии Заворотнюк. Скандально известная балерина назвала возможную причину болезни актрисы.Не только рядовая общественность обсуждает, что происходит с Анастасией Заворотнюк. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. В частности, своими мыслями с журналистами поделилась скандально известная балерина Анастасия Волочкова. Артистка назвала возможную причину серьезной болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня".По мнению балерины, предположительно, рак у Анастасии Заворотнюк мог быть спровоцирован ЭКО (экстракорпоральным оплодотворением). "Я могу только опираться на информацию, которой я обладаю, что да, все-таки это произошло и начало именно прогрессировать – эта болезнь и опухоль – после того, как Настя сделала ЭКО – подсадку для того, чтобы иметь ребенка", – приводят слова Анастасии Волочковой РИА Новости.Балерина отметила, что "есть какая-то статистика", согласно которой определенная опасность в данной процедуре все-таки есть. Кроме того, добавила Анастасия Волочкова, одним из факторов развития заболевания мог быть возраст актрисы (ей 48 лет. – Прим. ред.). Балерина напомнила, что процедуру ЭКО также проходила скончавшаяся в 2015 году певица Жанна Фриске.Отметим, что не пояснила, как именно ЭКО может быть связано с опухолью мозга. К тому же не исключен вариант, что причиной болезни Анастасии Заворотнюк могло стать все, что угодно. Довольно противоречивая информация муссируется вокруг актрисы. Что на самом деле происходит со звездой комедийного сериала "Моя прекрасная няня", остается только догадываться.Дело в том, что самые близкие – муж Петр Чернышев, мать Валентина Борисовна, дочь Анна и сын Майк – не комментируют слухи, которые, как грибы после дождя, появляются после известия о госпитализации .