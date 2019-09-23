Анастасия Волочкова прокомментировала информацию о жутком недуге актрисы Анастасии Заворотнюк. Скандально известная балерина назвала возможную причину болезни актрисы.

Анастасия Волочкова прокомментировала информацию о жутком недуге актрисы Анастасии Заворотнюк. Скандально известная балерина назвала возможную причину болезни актрисы.Не только рядовая общественность обсуждает, что происходит с Анастасией Заворотнюк. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. В частности, своими мыслями с журналистами поделилась скандально известная балерина Анастасия Волочкова. Артистка назвала возможную причину серьезной болезни звезды сериала "Моя прекрасная няня".По мнению балерины, предположительно, рак у Анастасии Заворотнюк мог быть спровоцирован ЭКО (экстракорпоральным оплодотворением). "Я могу только опираться на информацию, которой я обладаю, что да, все-таки это произошло и начало именно прогрессировать – эта болезнь и опухоль – после того, как Настя сделала ЭКО – подсадку для того, чтобы иметь ребенка", – приводят слова Анастасии Волочковой РИА Новости.Балерина отметила, что "есть какая-то статистика", согласно которой определенная опасность в данной процедуре все-таки есть. Кроме того, добавила Анастасия Волочкова, одним из факторов развития заболевания мог быть возраст актрисы (ей 48 лет. – Прим. ред.). Балерина напомнила, что процедуру ЭКО также проходила скончавшаяся в 2015 году певица Жанна Фриске.Материал дополняется