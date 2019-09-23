Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел переговоры с главой Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным. Законодатели отметили хорошую динамику развития отношений Москвы и Нур-Султана и сошлись на необходимости дальнейшей гармонизации нормативно-правовой базы евразийских стран.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел переговоры с главой Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным. Законодатели отметили хорошую динамику развития отношений Москвы и Нур-Султана и сошлись на необходимости дальнейшей гармонизации нормативно-правовой базы евразийских стран.Большую роль в развитии отношений России и Казахстана играют президенты двух стран, отметил Вячеслав Володин. Особая роль в развитии евразийского партнерства принадлежит первому президенту соседней республики Нурсултану Назарбаеву, подчеркнул спикер Госдумы.Володин указал на недопустимость двойных стандартов в отношениях между странами. Говоря о IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии, которое пройдет в Нур-Султане во вторник, 24 сентября, председатель нижней палаты отметил, что к мероприятию проявляют все больший интерес в Европе.Создавая Евразийский экономический союз, Россия внесла изменения в 48 федеральных законов, 44 правительственных актов, а также 10 президентских указов, отметил Володин. Он указал на необходимость дальнейшего сближения законодательства в рамках евразийского сотрудничества.В свою очередь, Нурлан Нигматулин отметил особую роль России и спикера Госдумы в деятельности Совещания спикеров Евразии. Мероприятие законодатель назвал активной диалоговой площадкой, которая продолжает развиваться.Во вторник, 24 сентября, в Нур-Султане пройдет IV Совещание спикеров парламентов стран Евразии. Тема мероприятия – "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство".В Совещании примет участие руководство парламентов из 60 стран, включая 39 спикеров и 12 вице-спикеров. Также будут участвовать представители 13 международных организаций.