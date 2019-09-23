Председатель Госдумы России Вячеслав Володин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Также он провел переговоры со спикером Сената страны Даригой Назарбаевой.

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Также он провел переговоры со спикером Сената страны Даригой Назарбаевой.Вячеслав Володин отметил, что Нурсултан Назарбаев сделал многое для того, чтобы взаимодействие России и Казахстана находилось на столь высоком уровне. "Наши отношения – пример для всех государств, какие отношения должны быть между соседями с точки зрения политики, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества", – отметил сам первый казахстанский лидер.Спикер Госдумы отметил, что в 2019 году Совещанию спикеров парламентов стран Евразии, которое состоится в Нур-Султане, уделили внимание гораздо больше государств, чем за год до этого. На встрече с председателем Сената Казахстана Даригой Назарбаевой Вячеслав Володин обсудил межпарламентское взаимодействие двух стран."Наше межпарламентское сотрудничество должно развиваться также в плане гармонизации наших законов", – подчеркнула Дарига Назарбаева. Особое внимание стоит уделить вопросам безопасности и природопользования, добавила спикер казахстанского Сената.Она обратила внимание на обмеление трансграничной реки Урал и связанные с этим проблемы водоснабжения Казахстана. "Мы хотели бы, чтобы у нас были в этом вопросе единые подходы и стандарты", – подчеркнула Дарига Назарбаева.Вячеслав Володин отметил, что он представляет в Госдуме регион, который как раз граничит с Казахстаном. Спикер нижней палаты парламента добавил, что вопрос использования водных ресурсов, сближения экологического законодательства необходимо обсуждать. Он рассказал, что это общая проблема двух стран."Было бы правильно обсуждать их в рамках межрегионального взаимодействия", – подчеркнул Володин.Также на этой встрече был поднят вопрос о происходящем в Сирии. Как отметила Дарига Назарбаева, именно твердая позиция России стала переломным моментом для преодоления сирийского кризиса."Необходимо проводить свою линию на принципах невмешательства в дела суверенных государств и отсутствия двойных стандартов", – подчеркнул председатель Госдумы. Он добавил, что подобный подход необходим для того, чтобы избежать повторения ситуаций, когда некогда процветающие страны разрушаются. Подобное произошло с Ираком и Ливией.