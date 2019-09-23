Дело об убийстве певца закрыто спустя 17 лет. Следственный комитет России (СКР) заявил, что удалось в подробностях восстановить картину убийства Михаила Круга.

Дело об убийстве певца закрыто спустя 17 лет. Следственный комитет России (СКР) заявил,что удалось в подробностях восстановить картину убийства Михаила Круга.Два члена бандитской группировки "Тверскиеволки" Александр Агеев и Александр Осипов сделали признание. Преступникирассказали, что один из них напал на дом шансонье, а другой наказал егоубийцу Дмитрия Веселова.Материал дополняется