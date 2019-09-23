Дело об убийстве певца закрыто спустя 17 лет. Следственный комитет России (СКР) заявил,
что удалось в подробностях восстановить картину убийства Михаила Круга.
Дело об убийстве певца закрыто спустя 17 лет. Следственный комитет России (СКР) заявил,
что удалось в подробностях восстановить картину убийства Михаила Круга.
Два члена бандитской группировки "Тверские
волки" Александр Агеев и Александр Осипов сделали признание. Преступники
рассказали, что один из них напал на дом шансонье, а другой наказал его
убийцу Дмитрия Веселова.
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