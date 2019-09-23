Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал окончание расследования громкого убийства шансонье Михаила Круга. Он отметил, что за прошедшие годы трагедия успела стать историей.

Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал окончание расследования громкого убийства шансонье Михаила Круга. Он отметил, что за прошедшие годы трагедия успела стать историей.Завершение следствия, уверен журналист, имеет большое значение в первую очередь для родных Михаила Круга, его коллег и фанатов. Однако большинство людей воспримет новость спокойно, поскольку с момента трагедии прошло уже много времени."Есть те, кто любил Круга и любят сейчас вне зависимости от того, каков результат расследования, потому что все примерно так и думали. А для тех, для кого Круг был неизвестен – он так и останется неизвестен", – цитирует Владимира Соловьева."Сейчас это уже факт истории", – подчеркнул журналист.Он добавил, что новость о завершении расследования убийства Михаила Круга и о том, что установлен настоящий преступник, перешла в разряд "следственные органы уполномочены подтвердить". Сенсации выводы следствия не стали.Напомним, дело об убийстве Михаила Круга было закрыто спустя 17 лет. Следственный комитет России заявил, что специалистам удалось полностью восстановить картину произошедшего.Материал дополняется.