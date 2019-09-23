Военные учения Центр-2019 завершены. В пятницу на полигоне Донгуз в Оренбургской области побывал президент РФ Владимир Путин. Прилетел и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Подробности – в репортаже программы Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Военные учения "Центр-2019" завершены. В пятницу на полигоне Донгуз в Оренбургской области побывал президент РФ Владимир Путин. Прилетел и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Подробности – в репортаже программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Вертолетный борт №1 приземляется в степях Оренбургской области. Полигон Донгуз, где проходят крупнейшие военные учения, причем международные. В учениях принимают участие тысячи военнослужащих из восьми стран. Военные из Индии и Пакистана — на одних учениях, практически сенсация.На учения прилетел и президент Киргизии, для него сюда привезли и военную куртку с нашивкой – Жээнбеков Сооронбай Шарипович.Командный пункт больших учений. Для верховного главнокомандующего и министра обороны подготовлены бинокли. Что не удастся рассмотреть в них (учения масштабные), покажут специальные камеры, картинка будет выведена на экраны. Здесь есть и специальный президентский телефон, в любую секунду Путин может попросить связать его с любым человеком и прямо здесь состоится разговор.Путин в бинокль внимательно смотрит, что происходит. Подробно все комментируют и для президента Киргизии. Увиденная картина не может не поражать. И хотя ничего здесь не расслышать, можно прочитать по губам большое удивление. Президенты не только все хорошо видят, но и хорошо чувствуют — мощь разрыва снарядов такова, что командный пункт сотрясается от взрывных волн. Мониторы компьютеров, стоящие перед Путиным и Жээнбековым, тоже сильно вибрируют.Это хоть и учения, но все максимально серьезно: прямо перед президентами, министром обороны и его заместителями – большой ряд бронежилетов. Военным атташе из десятков стран показывают карту учений. Они снимают каждое слово на свои мобильные телефоны, а потом снимали и каждую секунду учений. От настоящей бури, устроенной в полях, некоторым приходилось протирать глаза. От порывов ветра и ударов волн гражданские укутались во все, что было с собой.Впечатлениями делились на полевой кухне, куда Путин и Жээнбеков пришли после двусторонней встречи. Угощали президентов свежей выпечкой. "История из детства", — говорит Шойгу про хлеб с медом. Путин интересуется: а где именно пекли? Оказывается, что прямо здесь, в мобильной кухне. В тот момент повар внутри нее продолжал работу.Обычно очень сдержанный перед телекамерами начальник Генштаба решил рассказать анекдот: "Командующий войсками округа прибывает в столовую в гарнизоне проверить. Смотрит: там плохо кормят. "Где начпрод?! Ко мне сюда его!". Вызывают начпрода, начпрод – худющий. "Сам не ешь и людей не кормишь!".Все смеялись и только повара, как, видимо, и полагалось им в такой ситуации, стояли с каменными лицами.Перед отъездом Путин и Жээнбеков зашли еще и к юнармейцам. Их командир четко и с удовольствием отдавал команды, но, видимо, от волнения, забывал исполнять приказы сам. Доложил, впрочем, все очень четко и очень бодро. С военного полигона в аэропорт Оренбурга президенты России и Киргизии улетели на одном вертолете.В Оренбурге попрощались, Жээнбеков предложил Путину не ждать, пока он поднимется в салон самолета, а уезжать. Вскоре улетел и сам Путин. На этой неделе он побывал сразу в трех городах, а перед Оренбургом занимался вопросами обороны в Ижевске – большой контракт между Минобороны и ижевским элетромеханическим заводом "Купол" на поставки зенитных ракетных комплексов подписали в присутствии президента.В столице Удмуртии, как и во многих других городах, отмечали день оружейника. Путин рабочих поздравил, чиновников собрал для работы. На совещании обсуждались и секретные вопросы, так что всем его участникам пришлось сдать мобильные на хранение в специальный чемоданчик. У некоторых здесь даже телефоны в цвет хаки. Понятно, конечно, что под этой символикой совершенно точно – импортный смартфон. Но если Россия умеет делать лучшее в мире оружие, почему бы не суметь в том числе и на оборонных заводах делать лучшую в мире гражданскую продукцию? Цель – через 10 лет половина продукции быть гражданской. Задача очень непростая, но вполне решаемая. Тем более, что новое поколение способно удивлять действительно с малых лет.12-летний Никита из академии "Калашников" разработал приложение для смартфонов – гид по Ижевску, и скоро начнет его внедрение.Амбициозные и даже дерзкие. После совместного фото с Путиным один из подростков говорит, что хочет еще и отдельно сфотографироваться. Эти ребята в итоге и помогут в диверсификации оборонных комплексов. Путин призывает предприятия активно участвовать в национальных проектах.Национальные проекты, о которых так много говорят, в Ижевске можно, что называется, потрогать руками. Проект "Комфортная городская среда" для столицы Удмуртии — это новая просторная центральная площадь. В день открытия сюда сразу пришли тысячи людей.