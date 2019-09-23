Матчем в Новосибирске между местной Сибирью и казанским Ак Барсом стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Новосибирцы не слишком гостеприимно обошлись с экс-обладателями Кубка Гагарина и победили со счетом 4:2.

Матчем в Новосибирске между местной "Сибирью" и казанским "Ак Барсом" стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Новосибирцы не слишком гостеприимно обошлись с экс-обладателями Кубка Гагарина и победили со счетом 4:2.При этом три гола в ворота "барсов" забросил Данил Романцев, который отличился на 9-й, 17-й и 25-й минутах. В первом периоде гости смогли отыграть один гол – шайбу провел Петров. Но после того, как на 32-й минуте Чесалин сделал разницу в счете "+3", казанцы так и не смогли догнать хозяев. Еще один гол престижа на счету Ткачева.