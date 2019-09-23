В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подольский Витязь на выезде обыграл СКА. Встреча проходила в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и завершилась со счетом 4:2 в пользу подмосковной команды.

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подольский "Витязь" на выезде обыграл СКА. Встреча проходила в Ледовом дворце Санкт-Петербурга и завершилась со счетом 4:2 в пользу подмосковной команды.У победителей встречи голами отметились Александр Семин (17-я минута), Павел Чернов (31), Евгений Монс (45) и Алексей Макеев (58, пустые ворота), а у хозяев льда шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (22) и Александр Барабанов (53)."Витязь" одержал седьмую победу кряду и с 16 очками лидирует в Западной конференции, а СКА в ней же расположился на второй строчке, имея в активе на четыре очка меньше. Подопечные Алексея Кудашова прервали серию из трех побед.В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ команда из Подольска 24 сентября примет "Автомобилист", а петербуржцы днем ранее дома сыграют с московским ЦСКА.