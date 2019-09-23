Каждый день в Сети появляются новые подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк. Судя по всему, информация дошла и до бывшего мужа актрисы – Олафа Шварцкопфа.

Каждый день в Сети появляются новые подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк. Судя по всему, информация дошла и до бывшего мужа актрисы – Олафа Шварцкопфа.Стало известно, что немец прилетел в Москву, чтобы поддержать экс-возлюбленную. Кроме того, он успел стать гостем передачи "Звезды сошлись". В эфире шоу Олаф публично извинился перед Анастасией."Настя, прости меня за то, что я не дал того, чего хотела ты. Как мужчина не дал. Того внимания, тех условий…", – покаялся Шварцкопф.Отметим, пара прожила в законном браке чуть больше года. После разрыва немец уехал в Таллин, а Заворотнюк осталась жить в Москве."Постепенно отношения охладели", – признался Олаф.К слову, у супругов была значительная разница в возрасте. Шварцкопф был старше актрисы на 11 лет.За состоянием здоровья Анастасии следит вся страна. Недавно ее близкий друг – телеведущий Сергей Майоров поведал, что диагноз, о котором все говорят – рак мозга – неокончательный. Он также отметил, что Заворотнюк перенесла две операции. После этого у врачей появилась хоть какая-то надежда.