18 сентября произошло совсем уж неожиданное. Экс-президент Украины Леонид Кучма, находясь в Минске на встрече Контактной группы по Донбассу, возглавляя там украинскую делегацию, а он в этом качествен назначен молодым президентом Зеленским, вдруг в последний момент отказался подписывать документ, который ранее был уже согласован.

18 сентября произошло совсем уж неожиданное. Экс-президент Украины Леонид Кучма, находясь в Минске на встрече Контактной группы по Донбассу, возглавляя там украинскую делегацию, а он в этом качествен назначен молодым президентом Зеленским, вдруг в последний момент отказался подписывать документ, который ранее был уже согласован. Согласован советниками лидеров стран Нормандской четверки — Украины, Германии, Франции и России. Собственно, Кучма и прибыл в Минск ровно для того, чтобы этот документ подписать. Но нет…Речь идет о так называемой "формуле Штайнмайера", которую ныне президент ФРГ, а ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил три года назад как этап исполнения Минских соглашений. Если кратко, то его суть — Украина на временной основе предоставляет Донбассу особый статус в день выборов, а если выборы Европа сочтет честными, то особый статус должен стать по украинским законам постоянным. Теперь на уровне советников лидеров четырех стран об этом договорились, осталось подписать — и дорога к Нормандскому саммиту открыта. Но опять нет.Кучма покинул Минск без комментариев для прессы, но на самой встрече Контактной группы говорил что-то об отсутствии у него полномочий, невозможности объяснить это подписание украинской общественности, мол, лишь украинский парламент может принимать такие решения.Так или иначе, а случившиеся, похоже, срывает Нормандский формат, ранее уже анонсированный на октябрь в Париже. Ведь какой смысл встречаться и о чем-либо договариваться, если предыдущие договоренности не исполняются. Пустая трата времени. Собственно, именно поэтому Путин в свое время перестал брать трубку, когда ему пытался дозваниваться Порошенко, — тот не держал слово. Похоже, традиция эта в Киеве сохраняется.Глава МИД Украины Вадим Пристайко уже дал заднюю и заявил, что Кучма отказался подписывать ранее согласованный документ лишь по "техническому недоразумению".В любом случае со стороны Украины пока не выполнено и другое предварительное условие для Нормандского саммита — разведение войск на линии соприкосновения хотя бы на трех контрольных участках. Следующая встреча Контактной группы по Донбассу намечена на 1 октября в Минске.Вообще если так подходить к делу, то команда Зеленского может похоронить и надежды на устойчивый мир в Донбассе и, разумеется, свою репутацию. Пока там, похоже, все еще не налажена система управления и внутреннего взаимодействия. А Зеленский зелен.