Актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов отказался комментировать ситуацию по поводу заболевания Анастасии Заворотнюк. Он считает, что его слова могут переврать.

Актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов отказался комментировать ситуацию по поводу заболевания Анастасии Заворотнюк. Он считает, что его слова могут переврать.Напомним, что двух знаменитостей связывают не только партнерские отношения. Артисты встречались с 2004 по 2008 год, но по до сих пор неназванной причине решили разойтись. Тем не менее, Сергей никогда не позволял себе высказываться о бывшей возлюбленной в негативном ключе.В последнее время, слухи о раке мозга у Заворотнюк все чаще стали наводнять пространство интернета. Не так давно появилась информация, что "няню Вику" уже перестали лечить и просто поддерживают в ней жизнь с помощью медицинских аппаратов. Корреспонденты издания Nation News связались с Жигуновым, чтобы взять у него комментарий, однако артист не пожелал давать развернутых комментариев."Отношение ко всему этому у меня, конечно, есть, но комментировать не буду, простите. Про меня все перевирают, поэтому теперь я просто молчу, извините", – Сергей журналистам.Ранее он , что Анастасия – человек с богатой фантазией, однако она вряд ли могла сознательно запустить слухи о своей болезни в интернет. Жигунов подчеркнул, что Заворотнюк не такой человек.