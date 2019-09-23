Оперативники изъяли у фигуранта героин и наркотики синтетического происхождения.

Следователями межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 39-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Мужчине предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств), ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ (попытка кражи) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).Фигурант был задержан при проведении оперативных мероприятий сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков. В ходе задержания подозреваемый пытался избавиться от имевшихся при нем четырех свертков. Результатами проведенной впоследствии экспертизы было подтверждено, что в свертках находился героин, массой почти два грамма.В дальнейшем сотрудники полиции задокументировали ещё один факт незаконного хранения обвиняемым наркотиков синтетического происхождения, массой 0,40 грамма.Также в ходе следствия установлена причастность фигуранта к хищению имущества из двух супермаркетов в Гусь-Хрустальном.В настоящее время материалы уголовных дел с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд для рассмотрения по существу.