42 километра за два часа 35 минут 11 секунд. Дмитрий Шунин - "Человек года " из поселка Красная Горбатка- принял участие в московском марафоне

42 километра за два часа 35 минут 11 секунд. Дмитрий Шунин - "Человек года " из поселка Красная Горбатка- принял участие в московском марафонеНа старт вышли 30 тысяч человек из 85 стран. Среди них было около 10 владимирцев. Маршрут проходил в самом сердце столицы- по набережной Москвы- реки, Бульварному и Садовому кольцам, Крымском мосту, у стен Кремля, Театральному проезду и Тверской улице. Дмитрий финишировал 26-ым!!! в абсолюте и 19-м в своей возрастной категории! "Впечатления невероятные, - сообщил Дмитрий Вестям . Это его второй марафон за беговую карьеру. По его словам , он грамотно разложил силы, а трасса непростая, с затяжными подъемами. Неприятностей доставила и погода, но Дмитрий справился.