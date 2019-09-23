Смотровая башня на горе Ахун в Сочи официально признана аварийной. Таково техническое заключение по результатам проведенного экспертами обследования объекта.

Смотровая башня на горе Ахун в Сочи официально признана аварийной. Таково техническое заключение по результатам проведенного экспертами обследования объекта.Напомним, в настоящее время сооружение закрыто для туристов - в начале лета в него попала молния. После ЧП было проведено обследование технического состояния конструкции, и специалисты порекомендовали ограничить доступ людей на башню.Перечень необходимых работ станет известен после отчета компании "Памятники Кубани", которая выполняет задание Управления государственной охраны объектов культурного наследия по Краснодарскому краю на реставрацию строения. Предварительную оценку стоимости работ уточнят по завершении проекта реконструкции, сообщают "Вести Сочи" со ссылкой на сайт Нацпарка.