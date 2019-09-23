Артистка Анна Михайловская и ее экс-муж актер Тимофей Каратаев не могут наладить общение. Бывший супруг звезды сериала Молодежка утверждает, что та не дает ему общаться с ребенком.

Артистка Анна Михайловская и ее экс-муж актер ТимофейКаратаев не могут наладить общение. Бывший супруг звезды сериала "Молодежка"утверждает, что та не дает ему общаться с ребенком.Каратаев планирует судиться с Михайловской за четырехлетнегоМирослава. Артист уже обратился за защитой в юридическую фирму Екатерины Гордон.Журналисты попросили Анну Михайловскую прокомментировать возникший скандал. Артистка говорит на эту тему неохотно."Что касается бывшего мужа и нашего сына, то эти вопросылучше адресовать ему", – сказала звезда сериала "Молодежка" в эфире программы"Ты не поверишь!" на канале НТВ.Отметим, что первое судебное заседание уже состоялось. Правда,процесс еще не окончен.Ходят слухи, что брак Анны Михайловской и Тимофея Каратаевадал трещину из-за возросшей популярности артистки. Якобы актер не смог смиритьсяс новым статусом супруги.Сама нашла счастье с новым избранником. Послухам, знаменитость живет вместе с 34-летним бизнесменом. Поговаривают, что именнопредприниматель препятствует общению четырехлетнего Мирослава с отцом. Да исама не горит желанием организовывать встречи бывшего мужа ссыном. Она обижена на Тимофея Каратаева.