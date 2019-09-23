Артистка Анна Михайловская и ее экс-муж актер Тимофей
Каратаев не могут наладить общение. Бывший супруг звезды сериала Молодежка
утверждает, что та не дает ему общаться с ребенком.
Артистка Анна Михайловская и ее экс-муж актер Тимофей
Каратаев не могут наладить общение. Бывший супруг звезды сериала "Молодежка"
утверждает, что та не дает ему общаться с ребенком.
Каратаев планирует судиться с Михайловской за четырехлетнего
Мирослава. Артист уже обратился за защитой в юридическую фирму Екатерины Гордон.
Журналисты попросили Анну Михайловскую прокомментировать возникший скандал. Артистка говорит на эту тему неохотно.
"Что касается бывшего мужа и нашего сына, то эти вопросы
лучше адресовать ему", – сказала звезда сериала "Молодежка" в эфире программы
"Ты не поверишь!" на канале НТВ.
Отметим, что первое судебное заседание уже состоялось. Правда,
процесс еще не окончен.
Ходят слухи, что брак Анны Михайловской и Тимофея Каратаева
дал трещину из-за возросшей популярности артистки. Якобы актер не смог смириться
с новым статусом супруги.
Сама нашла счастье с новым избранником. По
слухам, знаменитость живет вместе с 34-летним бизнесменом. Поговаривают, что именно
предприниматель препятствует общению четырехлетнего Мирослава с отцом. Да и
сама не горит желанием организовывать встречи бывшего мужа с
сыном. Она обижена на Тимофея Каратаева.