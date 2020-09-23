В ходе военных учений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области произошел весьма курьезный инцидент. Американский ракетный комплекс Javelin, поставляемый из США для украинских ..

В ходе военных учений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области произошел весьма курьезный инцидент. Американский ракетный комплекс Javelin, поставляемый из США для украинских военных, буквально "отказался" стрелять.Все это произошло на глазах у президента Украины Владимира Зеленского, который специально приехал в область, чтобы посмотреть на импортное оружие в действии. Командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный сообщил, что причина, по которой ракета не вылетела из пускового блока, пока неизвестна, сообщает .Напомним, что в июне ВСУ получила новую партию ракет для Javelin. За это Киеву пришлось заплатить, в общей сложности – 27 миллионов долларов.