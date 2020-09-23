Андрей Шохин большое внимание уделил развитию транспортной сети.

Во Владимире - новый глава. Сегодня Депутаты горсовета сделали свой выбор. Из-за коронавируса заседание проходило без присутствия наблюдателей и СМИ. Всего до финального обсуждения дошли три кандидата.Андрей Шохин, который уже 9 лет руководит горадминистрацией. А также известный предприниматель Сергей Казаков и проректор ВлГУ Лев Логинов. Депутаты проголосовали за Андрея Шохина. Напомним также, что в нынешний состав горсовета прошли представители только одной партии - «Единой России». На осенних выборах в местные органы власти, по области она набрала 80 процентов голосов. И сегодня избрали председателя горсовета, им стал Николай Толбухин. Его предшественником была Ольга Деева. Которая одновременно исполняла представительские функции в ранге главы города. Теперь такое совмещение постов отменено, и глава города избран отдельно. В своей программной речи Андрей Шохин большое внимание уделил развитию транспортной сети.Андрей Шохин, глава города Владимира: "Мы сейчас обсуждаем расширение и выход на улицу Диктора Левитана с расширением улицы Диктора Левитана еще на две полосы. В ближайшее время проект у нас выйдет".Также в перечне главных задач Андрей Шохин назвал модернизацию объектов городской инфраструктуры и систем жизнеобеспечения, оптимизацию бюджета, завершение начатых и привлечение средств для реализации новых проектов, поддержку малого и среднего бизнеса, развитие социальной сферы. И, как заявляется на официальном сайте мэрии, информационная открытость и постоянный диалог с жителями.