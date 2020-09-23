За него проголосовали депутаты вновь избранного городского совета.

За него проголосовали депутаты вновь избранного городского совета.Как и предполагалось, только что бывший сити-менеджер областного центра стал полноправным главой города Владимира на следующие пять лет. На что также претендовали предприниматель Сергей Казаков и и проректор ВлГУ Лев Логинов.Прежде эта должность была совмещенной с постом председателя горсовета. Занимавшая ее Ольга Деева покинула это кресло по собственному желанию. И в систему управления городом были внесены изменения.Сегодня же, председателем городского совета Владимира депутаты избрали Николая Толбухина.