За продолжение благоустройства, диалог с жителями и масштабные проекты. На заседании Горсовета депутаты определили градоначальника на ближайшие 5 лет. Им стал Андрей Шохин. До этого с 2011

За продолжение благоустройства, диалог с жителями и масштабные проекты. На заседании Горсовета депутаты определили градоначальника на ближайшие 5 лет. Им стал Андрей Шохин. До этого с 2011 года он был главой администрации или как его ещё называли – сити-менеджером. Владимиром управлял вместе с главой города Ольгой Деевой. Теперь его новая должность объединит в себе функции