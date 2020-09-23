Во вторник российские правоохранители разворошили логово религиозной секты Виссариона. Основатель общины считал себя вторым пришествием Иисуса Христа на Землю.

Во вторник российские правоохранители разворошили "логово" религиозной "секты Виссариона". Основатель общины считал себя вторым пришествием Иисуса Христа на Землю.По данным СМИ, операция по задержанию лидеров секты"Церковь последнего завета" проходила в поселке Жаровск Красноярского края. Это место адепты организации называли "обителью рассвета".В операции был задействован, в частности, – спецназ ФСБ. Стражам порядка удалось поймать основателя религиозного движения – 59-летнего экс-сотрудника дорожной автоинспекции Сергея Торопа, который утверждал, что он является воплощением Иисуса Христа и просил последователей называть его Виссарионом. Правоохранителям удалось задержать и других лидеров общины.В частности, силовики вывели из "обители" одного из основных подельников Торопа – Владимира Ведерникова. Но более удивительным оказался тот факт, что правой рукой "Виссариона" оказался бывший барабанщик группы "Ласковый май" Вадим Редькин. При обысках у представителей движения обнаружили оружие и боеприпасы.Примечательно, что среди адептов так называемой "Церкви последнего завета" была и другая знаменитость – певица Светлана Владимирская, исполнившая хит "Мальчик мой". Она была возмущена задержанием предводителей движения и заявляла, что жила в общине еще с девяностых годов. По ее словам, все данные о Сергее Торопе и его организации являются ложью.Поводом для проведения операции стало подозрение представителей секты в психологическом насилии над людьми. По версии правоохранителей, последователи Торопа обманным путем заманивали людей в общину и заставляли их отказаться от имущества и денег. В отношении предводителя организации было возбуждено уголовное дело.