Депутаты нового созыва Горсовета на первом заседании после выборов решают, кто станет главой Владимира. Напомним, эта должность теперь объединит в себе функции и главы города, и главы

Депутаты нового созыва Горсовета на первом заседании после выборов решают, кто станет главой Владимира. Напомним, эта должность теперь объединит в себе функции и главы города, и главы администрации. О конкурсе на эту должность стало известно еще в конце июля, когда глава города Ольга Деева досрочно сложила с себя эти полномочия. О своем желании стать градоначальником