Перед первым чтением проекта федерального бюджета парламентарии встретятся с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Перед первым чтением проекта федерального бюджета парламентарии встретятся с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Проект главного финансового закона страны на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов правительство внесет в нижнюю палату до 1 октября.Перед первым чтением проекта бюджета депутаты встретятся с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщил Вячеслав Володин. Также будут присутствовать профильные министры и вице-премьеры, уточнил спикер.Рассмотрение проекта нового федерального бюджета станет одной из главных задач депутатского корпуса в текущем политическом сезоне. Также законодателям предстоит принять 12 бюджетообразующих законов.Вячеслав Володин депутатов не только критиковать инициативы правительства, но и вносить собственные предложения по наполнению федерального бюджета.Публикация от (@dumatv) 23 Сен 2020 в 4:34 PDT