Во Владимире вынесен приговор группе мошенников, обманувших граждан на сумму свыше 16 млн рублей.

Во Владимире вынесен приговор группе мошенников, обманувших граждан на сумму свыше 16 млн рублей. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Установлено, что с января 2017 по февраль 2018 года злоумышленники, совершали хищения денег у жителей города Владимира и области.Преступная схема выглядела следующим образом: потерпевший брал кредит в банке на сумму от 200 до 700 тыс. рублей и передавалсредства одному из подсудимых. С целью сокрытия своей противоправной деятельности подсудимые для создания у потерпевших видимости взаимовыгодных отношений и привлечения других вкладчиков, передавали последним часть указанных денег в сумме от 30 до 70 тыс. рублей в качестве первоначального «бонуса», обещая в пределах двух - трех месяцев закрыть кредитные обязательства перед банком.Похищенные денежные средства использовали в личных корыстных целях, обязательства перед потерпевшими не исполнили. В результате преступных действий причинен ущерб 39 потерпевшим в общей сумме свыше 16 млн. рублей.Свою вину подсудимые признали только в судебном заседании, приняли меры к частичному возмещению причиненного ущерба.Судом организатору и исполнителю преступлений назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Двум его подельникам назначены различные сроки лишения свободы с учетом роли и степени участия каждого в преступной деятельности.