В приложении для знакомств Мамба появились виртуальные подарки, которые символизируют нежное мужское сердце. Все средства, полученные от продажи этих комплиментов, Мамба пожертвует в Центр “Насилию.нет”.

В приложении для знакомств Мамба появились виртуальные подарки, которые символизируют нежное мужское сердце. Все средства, полученные от продажи этих комплиментов, Мамба пожертвует в Центр “Насилию.нет”.Кроме этого Мамба изменит пользовательское соглашение: там будет опубликован отдельный блок о принципах ненасильственного общения. Обновленное соглашение гласит, что начиная использовать , человек понимает и принимает следующий пункт: "Я понимаю, что такое личные границы других людей, поэтому обязуюсь не применять насилие в психологической или физической форме при общении с другими пользователями".Практически все подарки на Мамбе (97% всех покупок) отправляются мужчинами, которые считают хорошим вариантом познакомиться, отправив виртуальный букет или какой-то другой гифт."Мы решили, что это достаточно символично. И мужчины, ищущие свою вторую половинку, таким образом помогут девушкам, которые страдали в токсичных отношениях. Мы предлагаем им начать диалог с подарка и продемонстрировать не только симпатию, но и стать участниками социально значимого проекта, – говорит директор по маркетингу Мамбы Петр Бойцов.Директор Центра Анна Ривина, комментируя сотрудничество с Мамбой, отметила:“Не менее важно наше просветительское направление: благодаря ему миллионы людей могут изменить свое отношение к проблеме, о которой они или не знали, или имели неверное представление. Благодаря таким партнерским проектам нам действительно удается говорить с очень большой аудиторией, за что мы благодарны сервису Mamba, который предложил нам свою помощь. Мы надеемся, что нам удастся многое вместе”Об организаторах акцииМамба – это самая крупная площадка для онлайн-знакомств в России, где каждый день знакомится порядка 3 миллионов человек. "Насилию.нет" – большой и уникальный проект, который освещает проблемы домашнего насилия и помогает его жертвам.