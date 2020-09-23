Новостной портал LibyaAkhbar сообщил новые подробности о крушении вертолета в районе Аль-Джуфра. Издание ссылается на бригадного генерала Ливийской национальной армии Халида Махджуба.

Новостной портал сообщил новые подробности о крушении вертолета в районе Аль-Джуфра. Издание ссылается на бригадного генерала Ливийской национальной армии Халида Махджуба.Согласно его заявлению, вертолет ВВС ЛНА совершал разведывательный полет близ города Сукна. В процессе полета возникла поломка, из-за которой экипаж принял решение совершить экстренную посадку. Во время приземления сломалось шасси, из-за чего самолет ударился лопастями о землю и загорелся.Экипаж успел вовремя эвакуироваться, однако летательный аппарат выгорел полностью и восстановлению не подлежит.назвали тип вертолета – это был Ми-8.